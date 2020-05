COVID-19/Saint-Louis : l’association "Bien être pour Tous" reçoit un soutien de taille (vidéo)

D’importants lots des denrées alimentaires et de masques ont été offerts à l’association « Bien-être pour Tous » implantée à Saint-Louis. Cet appui de l’organisation humanitaire « Gass » vise à accompagner ces jeunes citoyens de la ville dans les actions sociales qu’elle mène au profit des populations défavorisées. Avec ce lot, la structure Saint-Louisienne annonce des initiatives solidaires structurantes dans des localités environnantes de la ville. Mbakhana, Ndiol et Ndiawdoune sont, entre autres, des zones ciblées pour des remises de kits alimentaires. La cérémonie de remise symbolique a été saisie pour adresser de vifs remerciements au donateur Gass Ezzedine et ses partenaires.