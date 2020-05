COVID-19/ SITUATION DU JOUR : 83 cas à Dakar, 8 à Touba et 1 à Ziguinchor

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jour, la détection de 92 cas positifs au coronavirus ainsi que la guérison de 21 malades. Selon les informations de Libération online, 83 cas ont été enregistrés à Dakar, 8 à Touba et 1 à Ziguinchor. Libération online a aussi appris que les 21 malades déclarés guéris étaient traités à Fann (1), Malte-Dakar (2), Dalal Jaam (7), Diamniadio (7), Dantec (1), Hôpital général Idrissa Pouye (1), Golf-Dakar (1) et Guéréo (1).