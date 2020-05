COVID-19/SITUATION DU JOUR : 77 cas à Dakar, 14 à Ziguinchor et 4 à Touba

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi, 95 cas positifs au coronavirus. Selon la plateforme du département ministériel visité par Libération online, 77 cas ont été détectés à Dakar et sont répartis entre les districts de Dakar-Sud (17), Dakar-Ouest (9), Dakar-Centre (27), Dakar-Nord (8), Guédiawaye (6), Mbao (1), Rufisque (1), Yeumbeul (2) et Keur Massar (6). Ziguinchor a enregistré d'après la même source 14 cas positifs là où Touba en comptabilisait 4.