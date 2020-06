COVID-19 : Renversement de la courbe endémique, 312 patients guéris dont 42 sapeurs-pompiers

312 guérisons sont notées en l’espace de 48 heures, au Sénégal, avec plusieurs foyers éteints. C’est ainsi que précise Libération, samedi dernier, 6 juin, 236 malades sont sortis d’hospitalisation à Principal (2), Diamniadio (15), Dalal Jam (12), Clinique Golf-Dakar (3), Hôpital général Idrissa Pouye (8), Touba Toscana (1), Kolda (3), de Centre de Guéréo (63), Novotel qui accueille des cas asymptomatiques (26) mais aussi au niveau de la région médicale de Dakar (98) et au service des maladies infectieuses de Fann (5).

76 autres guérisons ont été répertoriées 24 heures plus tard à Matlaboul Fawzeyni de Touba (1), Thiès (1), dans la Région médicale de Dakar (1), à l’ex-hangar des pèlerins (14), au Novotel (14), à Guéréo (2), à la Clinique du Golf (25), à Dantec (2), Dalal Jam (9), Malte Dakar (5), et au service des maladies infectieuses (1).



Thor, l’un des foyers les plus redoutés du fait que les habitants de cette localité du district de Pout s’opposaient à des mises en quarantaine d’où une intervention musclée de l’Armée, affiche zéro malades. En effet, indique le journal les 54 patients issus de la localité sont guéris et le district ne compte, à ce jour, qu’un seul cas.



A Médina Gounass, 63 patients sur les 68 sont rentrés chez eux.

A Bambey, tous les 42 pompiers contaminés ont repris leurs activités. Parmi les 110 cas détectés à Sédhiou, où un enseignant a été testé positif hier, les 101 sont rétablis. Et, il n’y a plus de patient originaire de Manconoba qui était l’épicentre de la maladie dans la région.



La fièvre est également descendue à Touba. Ce 7 juin, 15 malades étaient internés dans le nouveau centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni.



A la date d’hier dimanche, 7 juin, 1690 patients étaient encore sous traitement dans les différents centres, et 2588 guéris. Toutefois, 49 cas de décès sont à déplorer.

Reste donc à gagner la bataille de Dakar pour venir à bout du coronavirus au Sénégal.



EMEDIA