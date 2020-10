COVID-19/ RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE : Tableau WALO signe son adhésion (vidéo)

Dernière étape dans la mise en œuvre de la convention locale de résilience communauté à Saint-Louis. C’est à l’honneur du quartier de Tableau WALO de s’engager dans la dynamique qui a fini de mailler le territoire communal. Après diagnostic et état des lieux, la convention a été signée par la Cellule locale de Veille et d’Alerte (CVA) installée dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Les deux rencontres ont permis à la direction régionale du développement communautaire de noter les besoins des populations. Les notabilités et responsables du quartier ont invité les habitants à s’investir pleinement pour le bon déroulement du projet.