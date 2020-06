COVID-19 : Le Sénégal atteint la barre des 5000 cas

Les cas positifs avoisine les 100 par jour. Et aujourd’hui, le Sénégal a franchi la barre des 5000 cas testés positifs. Ce dimanche, 94 nouveaux cas ont été enregistrés sur un échantillon de 1223 tests réalisés soit un taux de positivité de 7,68 %.



Contrairement à hier samedi, il y a une légère baisse des cas. Sur les 94 testés positifs, 79 sont des cas contacts suivis, relève le Dr Aloyse Waly Diouf, Directeur de Cabinet du ministre de la Santé. Un cas importé et 14 cas communautaires. Lesquels proviennent de Mbao (3) Rufisque, (2) Bargny (2), Touba (2). Dieuppel, Parcelles, Pikine, Dakar Plateau et Keur MASSAR ont chacun enregistré un cas. On note une baisse notoire des cas importés comparé à ce samedi où ils étaient au nombre de 27.



Il y a eu 116 patients qui ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Cependant, 22 cas graves ont été répertoriés et sont présentement pris en charge.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 5090 déclarés dont 3344 guéris, 60 décédés 1685 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières.



EMEDIA