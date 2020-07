COVID-19 : La Mauritanie signale 72 nouvelles contaminations pour un total de 5.275 cas

Les autorités sanitaires mauritaniennes ont signalé ce samedi 72 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le nombre provisoire de cas à 5.275 en Mauritanie.



Sur 833 tests effectués ces dernières 24 heures, 72 sont revenus positifs, dont 70 cas de contacts et deux cas issus de la transmission communautaire, a indiqué le directeur général de la Santé publique, Dr. Sidi Ould Zahaf, lors du point de presse quotidien.



Selon lui, le ministère de la Santé a enregistré un décès supplémentaire, ce qui porte le bilan de décès à 147 depuis l'apparition de la pandémie en Mauritanie.



Le nombre de guéris a augmenté de 49 pour atteindre 2.160 depuis le 13 mars, a ajouté Dr. Zahaf.



Au total, 2.968 cas actifs, dont cinq cas critiques, 2.486 asymptomatiques et 477 avec des symptômes légers sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires.



A ce jour, la Mauritanie compte 5.275 cas confirmés de COVID-19, dont 147 décès et 2.160 guéris.



Xinhuanet