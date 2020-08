COVID-19 – Hausse des cas de décès par rapport au mois de juin : Une évolution de 45% du taux de mortalité

Avec plus de 1 600 cas communautaires, 3 297 malades encore sous traitement et 214 décès, la situation épidémiologique du Sénégal reste préoccupante. Il faut aussi noter que le taux de mortalité a connu une hausse de 45% comparé à juin durant lequel 66 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus.