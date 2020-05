COVID-19/FRANCE : 149 Sénégalais rapatriés

"​En application des instructions de Monsieur le Président de la République, S.E Monsieur Macky SALL, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur poursuit le rapatriement des sénégalais bloqués en France, en relation avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme et des Transports aériens.





​​Dans ce cadre, un vol de la Compagnie Air Sénégal est prévu, le 21 mai 2020, avec cent quarante-neuf (149) de nos compatriotes en provenance de la France. "​​C’est le lieu d’adresser nos remerciements aux Autorités françaises pour le soutien apporté à la réussite de cette opération", note un communiqué du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. L'institution indique "tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués à l’étranger puissent revenir au Sénégal".