COVID-19 : 94 nouveaux cas, 4 importés de l'AIBD, 18 patients en réanimation

Bulletin numéro 97 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce samedi, sur la situation du Coronavirus au Sénégal. La Directrice de la Santé publique, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, aux commandes, ce 6 juin, a annoncé 94 nouveaux cas sur un échantillon de 1166 tests réalisés. Parmi les nouveaux cas, il y a eu 4 cas importés enregistrés à Léopold Blaise Diagne de Diass.



Cependant, on note une baisse des cas communautaires. De 30 enregistrés vendredi, ils sont passé à 3, ce samedi. 3 enregistrés à Dakar Plateau (1) et Touba (2). Il y a eu 18 cas graves qui sont en réanimation. Le nombre de personnes guéries a évolué. 236 patients sont sortis d’hospitalisation.



A ce jour, le Sénégal enregistre un total de 4249 cas testés positifs dont 2512 guéris, 47 décédés et 1 évacué. Il y a donc 1689 cas qui sont sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives pour couper la chaine de contamination de la maladie.



EMEDIA