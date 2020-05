COVID-19 : 89 nouveaux cas et 43 patients guéris

Le ministère de la Santé a annoncé lundi la guérison de 43 patients et la détection de 89 nouveaux cas de Covid-19, portant à 1.271 le nombre total de contaminations au Sénégal depuis le 2 mars.



Les nouvelles contaminations proviennent de 807 tests, avec un taux de positivité de 11,02%, a précisé le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, la directrice générale de la santé. Publiant le dernier bilan de la pandémie de coronavirus au Sénégal, elle a dit qu’il y a eu 86 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et trois cas causés par la transmission communautaire.



Deux des cas de transmission communautaire ont été recensés à La Médina, un quartier de Dakar, et un autre à Mbour (ouest).



Selon Mme Ndiaye, 43 patients viennent d’être déclarés guéris, et un autre, âgé de 58 ans, est décédé lundi matin. C’est le 10e décès causé par le Covid-19 au Sénégal, selon le ministère de la Santé, lequel précise que 415 personnes ont recouvré la santé et un autre a été évacué dans son pays.



A ce jour, 845 patients sont traités du Covid-19 au Sénégal, et six d’entre eux, se trouvant dans un état jugé préoccupant par les services sanitaires, sont en réanimation à l’hôpital de Fann et à l’hôpital Principal, à Dakar, selon Mme Ndiaye.



APS