«CORAN» MANUSCRIT : la sublime œuvre de Serigne Samba DIAGNE magnifiée (vidéo)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité, ce matin, un symposium international sur le « Coran » manuscrit de Sérigne Samba Diagne. Des sommités religieuses venues des différentes contrées du monde ont tenu à magnifier l’engagement de l’érudit sénégalais en faveur de la réécriture et de la diffusion du savoir islamique.