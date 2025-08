CONTRE-CHAMP | Cheikh Tidjane Camara décrypte le plan de redressement : espoir ou mirage ?

Le Sénégal fait face à des défis économiques et sociaux majeurs dans un contexte marqué par la montée des inégalités, le chômage des jeunes et les tensions budgétaires. Le gouvernement a lancé un ambitieux Plan de redressement économique et social, présenté comme une réponse structurante pour relancer la croissance et renforcer la cohésion nationale. Mais est-ce vraiment la solution qu’attendent les Sénégalais ?



Pour en débattre, notre invité ce soir est l’économiste Cheikh Tidjane Camara, qui apporte son éclairage sur les enjeux, les limites et les perspectives de ce plan.