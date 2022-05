COMMÉMORATION DU 4ÈME ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS DE MOUHAMADOU FALLOU SÈNE : Les étudiants de l'UGB au regret de constater que la bourse demeure toujours un problème

16/05/2022 07:12

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a commémoré ce dimanche le 4ème anniversaire de décès de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène tué le 15 Mai 2018 lors d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. La Coordination a décidé de faire du 15 Mai une date indélébile dans la mémoire des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.