COJER : Macky retire Thérèse Faye DIOUF et Ndèye Marième Badiane

Le Président Macky SALL, Président de l’Alliance Pour la République (APR) vient de procéder à des changements à la tête du Mouvement National des Femmes de l’APR et de la Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer).



1 Madame Ndèye Sally Diop DIENG, Ministre de la Femme et de la Famille, est nommée Présidente du Mouvement National des Femmes de l’APR en remplacement de Madame Ndèye Marième Badiane, qui a présidé aux destinées dudit Mouvement depuis 2009.



2 Monsieur Moussa SOW, Responsable Jeune du département de Linguère, remplace Madame Thérèse Faye DIOUF qui dirigeait la Convergence de Jeunesses Républicaines (COJER) depuis 2015.



Ainsi, le Président Macky SALL leur adresse ses vifs remerciements pour les bons et loyaux services rendus à leurs différentes structures ainsi qu’à l’Alliance Pour la République. Il salue également, leur engagement dans notre cause commune, le développement et l’émergence du Sénégal.