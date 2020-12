COALITION PASTEF-PDS, NOMINATIONS D’IDRISSA SECK ET D’OUMAR SARR, DÉNOMINATION DES RUES DE NDAR : Mayoro FAYE sans détours … (vidéo)

Le premier numéro de « Sans Détours » reçoit le coordonnateur de la Fédération départementale du parti démocratique Sénégal (PDS) par ailleurs membre du comité directeur de cette formation politique. Mayoro FAYE s’immisce dans le houleux débat sur la dénomination des rues et revient sur l’affirmation récente du maire Mansour FAYE selon laquelle, « il n’y a plus d’opposition à Saint-Louis ». Il évoque en outre la complicité politique que réclame l’édile avec Ahmet Fall BRAYA défenestré de la représentation locale du PDS. Le responsable politique donne son avis sur se prononce sur éventuelle coalition entre le PASTEF d’Ousmane SONKO et le PDS de Me Abdoulaye WADE en appréciant les dernières nominations d’Idrissa SECK et d’Oumar SARR dans le Gouvernement der Macky SALL.