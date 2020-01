CLEANING DAY : Alioune Badara DIOP nettoie son fief (vidéo)

En réponse à l’appel du président Macky SALL, Alioune Badara DIOP, le directeur général de l’Office National des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) a engagé ce matin des opérations de nettoiement de la zone Sor Nord, Tendjiguène et Balaocss. « Nous avons désensablé les voies réalisées par le Chef de l’État dans le cadre du programme Promovilles. Nous précédons également au ramassage des déchets plastiques et gobelets dans les ruelles», a-t-il dit en marge du set-setal. L’adjoint au maire de Saint-Louis a salué la mobilisation des populations à cet investissement humain et annoncé la poursuite des opérations. Il a, dans cette optique, donné rendez-vous à ses proches au premier samedi du mois de février pour une mobilisation similaire sur l’avenue Général de Gaulle. « La zone nord SOR a peu de dépôts sauvages. Nous pourrons ainsi appuyer d’autres quartiers à concrétiser le vœu du président de la République », a-t-il indiqué.