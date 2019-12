CISSE LO : «Des Milliards Ont Été Détournés Dans Cette Assemblée. Vous Êtes Tous Des Voleurs »

Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale continue d’exposer les malheureux faits d’armes des gouvernants.



Ce mercredi, lors du passage du ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications à l’Assemblée nationale, il est encore revenu sur la question de la distribution des semences.



Selon lui, le Sénégal compte plus de 60 opérateurs économiques et il en fait partie, tout comme le mari du ministre de la Fonction publique, Mariama SARR. S’agissant de ce dernier, le député assure qu’il a reçu plus de 4 mille tonnes d’engrais et d’autres intrants et pourtant aucun camarade de leur parti n’en parle.



«Si on ne me donne pas, ce n’est pas grave, mais le ministre de l’Agriculture n’a pas dit la vérité. Je voulais même le traîner en justice. S’ils veulent gouverner ce pays sur des déballages, allons-y, on se connait tous. Quand je comptais mes premiers millions tous ces gens n’avaient rien. Il faut les auditer. Moi je n’ai que trois comptes bancaires l’un à UBA, l’autre à la CNCA et c’est l’Etat qui le contrôle et le dernier à la CBAO, je les défie tous qu’ils mènent des enquêtes.



Et après ils diront aussi aux Sénégalais combien de comptes bancaires ils détiennent», martèle CISSE LO. Sans s’arrêter, il poursuit : «Votre parti, l’Alliance pour la République (APR) ne me nourrit pas et vous ne m’avez rien donné. J’ai dépensé 400 millions de F CFA entre les législatives et présidentielles. Une partie de cet argent vient de mon bénéfice que j’ai tiré de mon commerce sur l’arachide et des dettes qu’on m’a payé. Laissez-moi tout tranquille si vous voulez la paix. Ce que j’ai dit est très clair. La distribution de l’arachide n’est pas transparente. Je ne suis pas quelqu’un qu’on attaque c’est comme ça qu’ils ont fait à Moustapha DIAKHATE. Et tout ce qu’ils ont dit sur ce dernier est faux. Si Moustapha DIAKHATE a détourné 600 millions de F Cfa, il y a des milliards de F Cfa qui ont été détournés, ici, dans cette Assemblée nationale. Oui, je défie, ici, quiconque dans cette Assemblée nationale. Vous êtes tous des voleurs ».

WALFNet