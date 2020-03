CHLOROQUINE : Le Sénégal fabrique 2 millions de comprimés par jour

L’usine de fabrication de comprimés de chloroquine, située à Rufisque, a repris du poil de la bête.

Selon Dr Cheikh Sokhna qui s’est confié à Iradio, il s’agit de prendre les devants et avoir des stocks. « On a une marge de sécurité car Medis fabrique 2 millions de comprimés par jour.



D’ailleurs, une rencontre est prévue aujourd’hui entre le personnel de l’usine et le ministre de la Santé et de l’Action Sociale. » Et Dr Sokhna d’indiquer que les 300 agents qui travaillaient à Médis ont saisi le ministre car, depuis 3 mois, ils n’ont pas reçu leurs salaires.



Il indique par la même occasion que le portefeuille de l’usine est assez fourni car ils fabriquent des comprimés sous forme solide et sous forme liquide (sirops). Pour la plupart des travailleurs, l’Etat devrait racheter l’usine et aider le personnel à se remettre d’appoint.