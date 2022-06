CFEE à Saint-Louis - Commune : 5267 candidats en lice, ce mercredi

22/06/2022 00:18

Ils sont au total 5267 candidats dans la circonscription de Saint-Louis commune, dont 2342 garçons et 2925 filles , régulièrement inscrits à l’examen du Certificat de Fin d’Etude Elémentaire ( CFEE ) qui démarre, ce mercredi dans l’ensemble du territoire sénégalais.



Pour un bon déroulement des épreuves, 539 enseignants dont 289 hommes et 250 femmes sont mobilisés pour la surveillance dans les 30 centres d’examen que compte le périmètre communal.



Au cours d’un comité départemental de développement, organisé samedi dernier par le préfet du département Modou Ndiaye, des recommandations ont été faites, entre autres la sécurisation des centres d’examen, la saisine de la Senelec et Sonatel pour une bonne fourniture de l’électricité et de la connexion internet, la signalisation des élèves sans extraits de naissance pour une prise en charge des inspections de l’éducation et de la formation (IEF).



Pour rappel, les examens se tiennent dans un contexte de préparation de la fête de Tabaski , de pré-campagne électorale en vue des élections législatives du 31 juillet et l’hivernage qui s’est déjà installé.



Selon l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF ) de Saint-Louis commune, toutes les dispositions nécessaires pour une bonne administration des épreuves et un bon déroulement de l’examen ont été prises.

À cet effet, Amadou Alhousseynou SARR a rencontré les chefs de centres et leurs adjoints pour un partage sur le processus.



Cheikh Ba