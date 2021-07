CFEE 2021 – GANDON : 1.416 candidats en lice dans 10 centres d’examen (vidéo)

06/07/2021 14:45

1.416 candidats sur les 2.653 que compte le département ont entamé, ce matin, les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE). Des missions de la commune, reparties les différentes zones de la localité se sont imprégnées de la situation à côté de l’Union des CGE. Une délégation conjointe de l’Inspection de l‘Éducation et de la Formation du département a sillonné les 10 centres de cette collectivité. Aucune absence n’a été notée et les épreuves ont démarré. L’IEF Mme SARR Ndèye Sélbé BADIANE et l’adjoint au maire Khalidou BA livrent leurs impressions.