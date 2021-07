CFEE 2021 A SAINT-LOUIS : 20.420 candidats sur les 20.724 inscrits ont composé

07/07/2021 20:57

La région de Saint-Louis compte au total 20708 candidats au Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) dont 12300 filles et 8408 garçons répartis dans 143 centres d’examen. Au niveau de la circonscription de Saint-Louis Département, ce sont 2653 candidats qui composent en majorité des filles. Une occasion saisie par l’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation Ndeye Selbé Badiane pour inviter les différents candidats à garder leur calme et bien se concentrer sur leurs épreuves et écrire lisiblement sans ratures.