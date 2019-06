CDC : Cheikh BA remplace Aliou SALL

Le successeur de Aliou Sall à la Caisse de dépôt et de consignation est connu. Il s’agit de Cheikh Ba, Directeur des Impôts et Domaines, qui devient le nouveau patron de la CDC, selon une information exclusive de iRadio.Diplômé en Economie et gestion, Cheikh Ba est diplômé de l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Dakar où il sort inspecteur des impôts.À la Direction des Impôts et domaines, il devient, tour à tour, Chef du Centre des Grandes entreprises en 2009, Directeur du recouvrement en 2011, Directeur des services fiscaux spécialisés en 2012, avant d’être parachuté Directeur général en 2014.Aliou Sall, maire de Guédiawaye et frère du président de la République, a démissionné de son poste suite aux révélations de BBC sur le "Scandale à 10 milliards de dollars" l’impliquant.DAKARMATIN