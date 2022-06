CDA de l’OMVS : des ressources intarissables à la disposition de l’Université – vidéo

09/06/2022 20:26

À l’occasion de la célébration de la journée internationale des archives, le Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) s’est établi à l’université Gaston Berger de Saint-Louis pour une large séance d’exposition de ces ressources. Une 5e célébration tenue en collaboration avec le département des métiers du patrimoine de l’UFR CRAC et le Centre de Recherche et Documentation du Sénégal (CRDS). « Nous avons saisi cette opportunité pour encourager la connexion entre le CDA et monde universitaire », a laissé entendre Babacar DIONGUE, directeur de cette institution implantée à Ndar Toute. « Nous voulons que la communauté universitaire puisse profiter pleinement du potentiel disponible sur le fleuve Sénégal », a-t-il ajouté. M. DIONGUE de rappeler que plus de 14.000 documents sont référencés sur plusieurs thématiques relatives au bassin du fleuve Sénégal ». Par ailleurs, il a fait part du lancement en 2019 d’une collection digitale comportant 2000 éléments audiovisuels. Cette interface est accessible aux Smartphones.