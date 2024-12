CAN féminine de handball 2024 : le Sénégal médaillé d’argent

08/12/2024 10:54

Le Sénégal repart de Kinshasa avec la médaille d’argent. En finale de la CAN féminine de handball 2024 en RD Congo, les Lionnes, qui cherchaient leur premier titre, ont perdu 18-27 ce samedi contre l’Angola.



Cette dernière s’offre un 4ème titre de suite dans la compétition, le 16ème en 26 éditions.



Les Sénégalaises s’offrent donc une médaille d’argent, la 2ème de leur histoire après 2018. De plus, le Sénégal est qualifié pour la Coupe du monde de la discipline qui aura lieu en 2025, en Allemagne. Ce sera son 3ème Mondial après 2019 et 2023.