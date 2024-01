CAN 2024 : le Sénégal s'impose devant la Gambie

15/01/2024 18:12

En match d'ouverture, les lions ont battu les scorpions de la Gambie par 3 buts à zéro, sur un doublé du jeune Lamine Camara. Ce score de 3 buts à zéro a bien revigoré les hommes d'Aliou Cissé. Les champions d'Afrique en titre n'ont pas fait dans la dentelle face aux voisins Gambiens.



C'est sur une frappe enroulée en lucarne que Lamine Camara a fini son match face aux Scorpions. Une frappe à 25 mètres qui vient se loger pile dans la lucarne de Gaye qui ne peut rien faire. Pour sa première en coupe d'Afrique des Nations, le jeune prodige du football Sénégalais a terminé son match sur une bonne note.



Et c'est à la 52 ème minute que Lamine Camara envoie le ballon dans le coin inférieur pour offrir à son équipe un 2ème but après celui de Pape Gueye à la 4e minute. Ainsi, le Sénégal entame bien le tournoi de la CAN.