CAN 2023 : selon Ismaïla Sarr, la victoire du Sénégal est le résultat d’un ‘’jeu collectif’’

20/01/2024 08:35

Le ‘’jeu collectif’’ et le ‘’mental’’ des Lions du Sénégal leur ont permis de gagner leur match contre le Cameroun, 3-1, pour la deuxième journée du groupe C de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN), a réagi l’auteur du premier but, Ismaïla Sarr.



Les Lions du Sénégal ont battu les Lions indomptables du Cameroun et ont obtenu la qualification aux huitièmes de finale, dans ce match dont Sarr a été le meilleur joueur.

‘’Nous avons joué collectivement. C’est cela notre force. Nous avons mentalement grandi. Nous étions physiquement prêts. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce match’’, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.



‘’Nous avions besoin de cette deuxième victoire pour nous qualifier au prochain tour’’, a poursuivi l’attaquant de l’Olympique de Marseille.



Les Lions du Sénégal n’ont perdu aucun match contre le Cameroun depuis quelques années, a rappelé Ismaïla Sarr.



‘’Nous sommes contents d’avoir gagné […] Je me rappelle cette défaite en quarts de finale de la CAN 2017, contre le Cameroun’’, s’est-il souvenu.



