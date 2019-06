CAN-2019 : sans forcer, le Sénégal surclasse la Tanzanie

Ultra-dominateur tout au long de la rencontre, le Sénégal est logiquement venu à bout de la Tanzanie, dimanche, au Caire. Les Lions se sont imposés 2-0, grâce à Keita Baldé et Diatta. Un moindre mal au vu de leur domination.