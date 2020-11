CAMES 2020 : l’UGB fête ses lauréats (vidéo)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a célébré, vendredi, ses 37 lauréats à la 20e édition du concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Plusieurs composantes de l’institution ont pris part à la cérémonie symbolique d’hommages et d’encouragements présidée par le recteur Ousmane THIARÉ. « C’est un grand évènement pour notre université. Nous avons décidé qu’il soit inscrit, à partir de cette année dans l’agenda de l’institution », a-t-il annoncé en exprimant sa gratitude à la commission d’évaluation des enseignants. M. THIARÉ s’est félicité « d’un taux satisfaisant» acquis au terme du concours organisé du 2 au 11 novembre à l’Université Mariem Gouabi, à Brazzaville. « Cela prouve que nous avons une formation de qualité », a-t-il ajouté avant d’inviter ses collègues, enseignants-chercheurs et professeurs « à aller encore de l'avant ». Il faut rappeler que le temple de Sanar s’est adjugé d’un taux de réussite de 66,7 % avec l’admission de quatre nouveaux agrégés, lors du concours. Pour la 42e session des CCI du CAMES 2020, l’UGB avait enregistré un taux de succès de 80,49%, avec 07 nouveaux Professeurs titulaires, 11 Maîtres de conférences et 15 Maîtres-assistants.