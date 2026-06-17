« C'est dans l'unité qu'on va réussir » : Koulibaly mobilise les supporters après la défaite

17/06/2026

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a lancé un appel à l'unité après la défaite face à la France (3-1) dans le groupe I de la Coupe du monde 2026, demandant aux supporters de rester mobilisés pour la suite de la compétition.





« J'espère que les Sénégalais vont continuer à être derrière nous parce qu'on a besoin d'eux », a déclaré le défenseur d'Al Hilal au terme de la rencontre, ému par l'ambiance dans les tribunes. « Aujourd'hui, dans les tribunes, c'était vraiment incroyable. Je tiens à les remercier. On joue pour eux. Aujourd'hui, ils ont répondu présents », a-t-il souligné.





Conscient de la déception, Koulibaly a insisté sur la nécessité de rester soudés. « Il y a beaucoup de supporters qui sont déçus aujourd'hui. Mais il faut rester unis. C'est dans l'unité qu'on va réussir à aller le plus loin possible », a-t-il martelé, promettant une réaction dès le prochain match. « Je ferai tout et nous ferons tout pour qu'ils soient contents lors du prochain match. On va analyser nos erreurs. On va analyser ensuite la Norvège. On va bien travailler sur les détails, sur tout ce qui a manqué aujourd'hui. »





Le capitaine a reconnu les insuffisances de son équipe face aux Bleus. « Le football, ce sont des détails. Aujourd'hui, on a failli sur quelques situations. Mais on va rester confiants », a-t-il affirmé, notant que son équipe, pourtant habituée aux derniers carrés et aux finales, a manqué de réalisme devant le but et pris un score lourd.





Tourné vers l'avenir, Koulibaly a voulu clore définitivement le chapitre du match revanche tant attendu. « Tout le monde parlait de ce match de 2002. Je pense que c'est bien que ce match soit passé. Maintenant, on va se concentrer sur la Coupe du monde », a-t-il conclu.



