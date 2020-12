Bus incendié à Guet-Ndar : Arona NDIAYE, témoin de l’accident, fait des révélations fracassantes (vidéo)

Consternation, étonnement à Guet-Ndar après la sortie, ce matin, des responsables de Bus TATA. Ces derniers soutenaient que le conducteur a été violenté après l’accident et le véhicule incendié, aussitôt. Faux, soutient Arona NDIAYE, témoin de l’accident. En effet, le chauffeur auteur du drame et le receveur ont été recueillis par la police qui opérait un check point en ce moment-là. Plus de 2 heures de temps après et pendant que le constat de la police et l’évacuation du corps par les sapeurs pompiers se faisaient attendre, un homme a subitement tenté de s’enfuir avec le bus. Il s’en est suivi une longue course-poursuite. « Il pouvait massacrer des vies dans cette fuite aveugle », regrette Arona NDIAYE, témoin des faits. Rattrapé par des groupes de jeunes très remontés, l’homme sera sévèrement molesté et le bus incendié.