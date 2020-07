Brésil: hausse de 25% de la déforestation de l'Amazonie au premier semestre (officiel)

La déforestation de l'Amazonie a atteint un record avec une accélération de 25% au cours du premier semestre par rapport à la même période de 2019, a annoncé vendredi l'Institut national des recherches spatiales (INPE).



La déforestation a touché 3 069 km2, le chiffre le plus élevé depuis la compilation de ces données, et le mois de juin, qui marque le début de la saison sèche et des incendies, a lui aussi atteint un record avec 1 034 km2 déboisés.