Brèche de Saint-Louis : reprise des travaux de dragage en mi-août (vidéo)

28/07/2021 21:13

Le maire de Saint-Louis a présidé ce matin la première assemblée générale ordinaire de l'union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS). Ce conclave qui a permis aux acteurs de passer en revue les maux qui gangrènent le secteur et de dégager des pistes de sortie. Mansour FAYE, parrain de la rencontre, a salué la démarche participative de l’organisation en soulignant les efforts consentis par le Gouvernement pour booster la pêche. Sur l’épineuse question du dragage de la brèche, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement renseigne qu’un nouveau contrat a été signé entre l’État du Sénégal et une entreprise spécialisée. Ce, après la rupture de la cause avec une société chinoise. Suivez sa réaction …