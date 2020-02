Brèche – Érosion côtière à Saint-Louis : les nouvelles ordonnances de Macky SALL ...

Le président de la République a réitéré, au cours du Conseil des ministres d’hier, la nécessité d’engager « des travaux de protection côtière durable à Saint-Louis et de « renforcer la lutte contre l'érosion côtière ». Cette question « reste une des préoccupations fondamentales de notre agenda de développement durable », note la conclusion de la rencontre des ministres parvenue à Ndarinfo.



Macky SALL a insisté sur le cas urgent de la stabilisation de la brèche à Saint-Louis et demandé au Ministre de l'Aménagement du Territoire « d'accélérer l'ensemble des projets en cours avec l’édification d'une digue de protection robuste, le long du littoral de Saint - Louis impacté ».



Le chef de l’État a, en outre, invité les ministres concernés par ce dossier à organiser une visite in situ et à tenir, sans délai, une réunion interministérielle.



Ces nouvelles directives sont données au moment où, déjà, plus de 400 morts ont été enregistrés lors d’accidents sur ce canal. Une promesse de dragage et de balisage tenue par le régime en place en 2014, n’est toujours pas matérialisée.



