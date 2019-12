1. Doomou Ndar le 17/12/2019 10:01



Je suis Sidérer !!! C'est Vraiment la Honte ... Après la l'émoi et la colère ! C'est quoi cette Arrogance ? De quel Droit et surtout de Quelles Justifications (Références) Légales Religieuse un "Mangeur d'aliment", et qui plus est se prétend avoir comme Guide le Prophète Mouhammad SAWS, peut-il se permettre et se permet ???