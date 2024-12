Bounkiling: Des triplés portent les noms de Diomaye, Sonko et El Malick Ndiaye

10/12/2024 17:26

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye et le Premier ministre, Ousmane Sonko, sont les homonymes de triplés à Bounkiling. Les trois hommes politiques qui occupent les plus hautes fonctions du pays viennent d’avoir des homonymes dans la partie Sud du pays plus précisément dans le département de Bounkiling où un patriote du nom de Djiby Sow a baptisé aujourd’hui ses trois nouveaux nés.



La maman des jumeaux du nom de Mariama Gano a accouché au poste de santé de Boudouck dans la commune de Ndiamalathiel Boudouck. Elle a été assistée par la sage femme Mame Penda Seck et l’infirmier chef de poste, Demba Baldé.



Joint au téléphone par Le Soleil, le père des jumeaux marque toute sa joie de donner le noms de ses enfants à ces leaders politiques. « Dieu ne pouvait m’offrir que ce cadeau. Je lui rends grâce. Je porte Ousmane Sonko au plus profond de mon coeur. Je suis très heureux de donner les noms de mes triplés à ces trois personnalités que j’aime plus que tout. Je suis un patriote et je ne pouvais faire autre chose que ça », dit-il.



Le médecin chef de poste, Demba Baldé, qui s’occupe de la maman et des nouveaux nés, a informé qu’il a reçu la dame entre 3h et 4h du matin. Il a indiqué que l’échographie avait signalé une grossesse gémellaire. « J’ai assisté le premier bébé et après la sage femme s’est occupée des deux autres. Leur accouchement s’est déroulé normalement avec l’aide de Dieu », precise l’infirmier M. Baldé. Néanmoins, il évoque les difficultés du poste de santé. Selon lui, le personnel travaille dans des conditions très difficiles. Il soutient que le poste de santé ne dispose pas de salle de maternité, selon les normes. Le poste se trouve dans un bâtiment vétuste. Pour évacuer un patient à Bounkiling, révèle-t-il, l’ambulance parcourt 36km avant d’arriver à leur poste de santé qui manque de tout. Il n’y a même pas de mur de clôture ni de logement. Pis, le poste ne dispose pas d’eau potable. Le matériel n’est pas au complet. « On dispose d’un système solaire pour assurer les urgences la nuit. Ce qui fait que la majorité des patients vont en Gambie car étant plus proche que Bounkiling », se désole-t-il. Le personnel médical de ce poste de santé où les homonymes des trois plus grandes personnalités actuelles du pays sont nés, a un infirmier chef de poste, une sage femme, un dépositaire et une matrone.





