Boulangerie: vers un nouvel arrêt du travail

La crise qui secoue le secteur de la boulangerie depuis plusieurs mois, n’est toujours pas résolue. La Fédération nationale des boulangers dirigée par Amadou Gaye, reproche, en effet, à l’Etat de ne pas avoir tenu ses promesses et de faire du dilatoire.



« Nous n’avons plus de temps à perdre dans des réunions qui ne servent à rien », a dit Amadou Gaye sur la RFM, ajoutant qu’ils ne vont plus s’asseoir avec le ministre en charge du Commerce.



« Nous demandons au Président Macky Sall de prendre ce dossier en main », a-t-il dit. Amadou Gaye annonce : « nous allons organiser une conférence de presse la semaine prochaine pour informer tout le monde et prendre l’opinion à témoin. Après quoi, nous allons observer un arrêt de travail ».



Il précise : « ce n’est pas une grève, nous allons juste arrêter de travailler, parce que nous ne pouvons plus continuer à travailler dans de telles conditions ».



