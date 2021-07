Bougane à Touba : « l’industrie de la corruption est entretenue par notre administration »

À Touba pour souhaiter la bienvenue dans Gëm Sa Bopp à une cinquantaine de grands responsables ayant débarqué de l’Apr et du Pds notamment, Bougane Guèye Dani a choisi de servir un cinglant réquisitoire à l’encontre de l’administration Sénégalaise et de la classe politique.



Visiblement écoeuré par ce peloton de Sénégalais qui s’enrichit à coups de manigances et de supercheries au détriment des gens qui travaillent de manière acharnée et qui deviennent chaque jour un peu plus pauvres, l’hôte de Darou Marnane invitera ses interlocuteurs à agir pour un changement du leadership actuel.



« ll n’y a qu’au Sénégal où trouve des politiciens milliardaires ou des directeurs généraux milliardaires. Dieu ne descendra pas du ciel pour changer vos conditions. Heureusement que vous de Touba avez déjà tourné le dos au régime actuel. N’acceptez que personne vienne vous utiliser à des fins politiciennes. Pensez à vos enfants et vous ferez les choix judicieux. D’ailleurs, ils n’osent même pas poser le pied ici ».



Bougane Guèye se plaira aussi de dénoncer la recrudenscence du phénomène de la corruption accusant l’administration de l’entretenir. « C’est elle qui la développe dans ce pays. »



Il se réjouira de l’agrandissement de son mouvement dans une localité comme Touba, saluant l’engagement de ses nouveaux membres…



