Bonnes pratiques agricoles : des riziers initiés sur les techniques et normes de production des semences

07/11/2023 07:08

Une trentaine d’entreprises et d’acteurs semenciers des régions de Saint Louis, Matam, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Fatick, Kaolack, Thiès et de Ziguinchor bénéficient d’une session de formation et de renforcement de capacité leur permettant de mieux respecter les bonnes pratiques agricoles en termes de production de semence. L’optique de la mise à niveau, ouverte hier lundi, est d’améliorer leur productivité, leurs revenus et d’assurer l’autosuffisance en riz.



Au cours de ces 12 d’échanges et de partages d’expériences au siège d’AfricaRice, « les séminaristes vont se familiariser avec les lois et règlement qui régissent la production et la des semences, les techniques et normes de production des semences de riz et les bonnes pratiques agricoles liées à la production des a indiqué , le représentant régional par intérim du Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice).



Les outils techniques mis à leur disposition leur permettront « d’identifier les ennemis du riz et les méthodes de lutte en plus de connaître la morphologie et étapes de développement du riz », a-t-il ajouté.



Il faut noter que cette activité s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le PDCVR et AfricaRice. Dans le sillage de ce partenariat, une première formation a été organisée pour les techniciens au mois de 2023 sur l’utilisation de Lite pour une meilleure gestion des fertilisants et les bonnes pratiques rizicoles. au Sénégal.



Les parties prenantes livrent leurs impressions à l'ouverture de la formation