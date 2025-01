Bonne nouvelle pour les producteurs de la Vallée : Le Gouvernement s'engage à éponger leur dette de neuf milliards FCFA

17/01/2025 07:27

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a promis, jeudi, à Saint-Louis, de trouver une solution à la dette d’un montant de 9 milliards de francs CFA contractée depuis trois ans par les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal (nord) pour financer leurs activités rizicoles.