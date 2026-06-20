Boeing 737 MAX : Air Sénégal annonce une nouvelle étape du projet

20/06/2026

La compagnie nationale Air Sénégal annonce la poursuite de son «projet stratégique» d'acquisition d'avions Boeing 737 MAX, présenté comme un levier de modernisation de sa flotte et de renforcement de sa compétitivité sur le marché aérien régional et international.





Dans un communiqué publié samedi, Air Sénégal indique que ce projet a connu une avancée à l'issue d'une audience accordée, vendredi 19 juin, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à une délégation du constructeur Boeing conduite par Anbessie Yitbarek, vice-président chargé des ventes commerciales.





Selon la compagnie américaine, cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté des autorités sénégalaises d'accompagner le développement durable d'Air Sénégal et de consolider son positionnement comme acteur de référence du transport aérien en Afrique de l'Ouest.





Le communiqué précise que les pilotes appelés à exploiter les futurs appareils ont déjà entamé leur formation depuis un mois, une étape jugée importante dans la préparation opérationnelle en vue de l'entrée en service de cette nouvelle flotte.





Ce programme de modernisation vise notamment à renforcer l'autonomie opérationnelle de la compagnie, à réduire sa dépendance à la location d'appareils et à améliorer durablement sa rentabilité. La stratégie envisagée prévoit d'abord la consolidation du réseau régional, avant une extension progressive vers les marchés de la diaspora ainsi que les destinations touristiques en Europe et au Moyen-Orient.





Air Sénégal souligne également que l'acquisition de Boeing 737 MAX permettra de disposer d'appareils plus modernes et moins consommateurs en carburant, avec pour objectif d'améliorer la performance économique des opérations et d'augmenter les capacités de desserte. Les négociations menées avec Boeing ont par ailleurs abouti à des conditions jugées avantageuses, incluant un accompagnement financier pour la mise en service des avions, ainsi qu'un programme d'appui portant sur la formation, la maintenance et la logistique.





Le directeur général d'Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a pris part à cette rencontre, au cours de laquelle il a réaffirmé l'engagement de la compagnie à conduire ce programme «avec rigueur et responsabilité», afin d'assurer sa pérennité et de contribuer au développement économique ainsi qu'au rayonnement international du Sénégal.





MS/NDARINFO.COM



