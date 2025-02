Bissau : le PM Ousmane Sonko signe un protocole d'accord avec le MFDC

24/02/2025 07:13

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s’est rendu à Bissau ce dimanche pour signer un protocole d'accord entre l'État du Sénégal et le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Cet accord, conclu après trois jours de négociations intenses, vise à instaurer une paix définitive dans le sud du Sénégal.



Lors de son discours à l'issue des négociations, Ousmane Sonko a souligné l’importance de cet accord pour la paix en Casamance. Tout en rappelant qu'il s'agit d'un pas décisif vers la réconciliation et la stabilité durable dans la région. Le protocole d'accord, bien que signé ses détails spécifiques n'ont pas été rendus publics à ce jour.



Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalò, qui a facilité ces discussions, a exprimé sa satisfaction quant à l’avancée des pourparlers. Il a également précisé que les discussions entre l'État sénégalais et le MFDC continueront dans une dynamique positive. Embalò a révélé que le Premier ministre Sonko portait également un message du Président sénégalais, Diomaye, soulignant l’importance des échanges bilatéraux dans la résolution de ce conflit régional.