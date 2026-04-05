Billetterie des Lions : Plus de 3 millions d'euros récoltés par la FSF

05/04/2026

La Fédération sénégalaise de football (FSF) affiche un bilan financier record au terme de la dernière fenêtre internationale de mars. Selon son président, Abdoulaye Fall, les matchs amicaux disputés par l'équipe nationale contre le Pérou et la Gambie ont généré plus de 2 milliards de francs CFA de recettes.





Rien que pour la billetterie, les revenus s'élèvent à plus de 3,3 millions d'euros. Ces chiffres s'expliquent par la forte affluence enregistrée au Stade de France et au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sur le plan sportif, les Lions ont également brillé avec deux victoires (2-0 face au Pérou et 3-1 contre la Gambie), consolidant leur préparation pour la Coupe du Monde 2026.





Le président de la FSF a toutefois reconnu des dysfonctionnements dans l'organisation du match à Diamniadio, notamment des difficultés d'accès et des retards dans l'opérationnalisation de la plateforme digitale « Go Gaindé ». La fédération promet une correction de ces dispositifs de ticketing pour les prochaines échéances.





MS/NDARINFO



