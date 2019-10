Bilan des accidents en mer au 1er semestre 2019 : 61 pêcheurs morts ou portés disparus, 54 accidents et 55 millions de dégâts matériels

Le bilan du premier semestre des accidents en Mer de l’année 2019 est dramatique. En effet, 61 pêcheurs morts ou portés disparus, 54 accidents en mer et des dégâts matériels estimés à 55 millions de francs Cfa ont été enregistrés. Un bilan «douloureux», selon Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de la Pêche et de l’économie maritime.



Face à un tel état de fait, elle appelle l’ensemble des acteurs de la pêche à respecter le port du gilet de sauvetage en mer, les règles élémentaires de sécurité à bord des embarcations ainsi que les prévisions météorologiques.



Aminata Mbengue Ndiaye qui présidait, hier, le lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité en mer, a offert 60 gilets de sauvetage aux équipages des 4 pirogues dont les propriétaires ont participé à l’opération de sauvetage lors du chavirement de la pirogue des Eaux et Forêts à l’île de la Madeleine.



