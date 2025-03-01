Bilan SSC 2025 : une production de paddy en hausse de 40 % malgré les défis (ministre)

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a salué, samedi, les performances agricoles historiques enregistrées durant la Saison sèche chaude (SSC) 2025, notamment dans la Vallée du fleuve Sénégal.





« Ces résultats, malgré les nombreuses difficultés rencontrées par les acteurs de la filière, illustrent la capacité de notre pays à franchir un tournant décisif vers l’autosuffisance en riz », a-t-il déclaré. Il a rappelé que la Stratégie de souveraineté alimentaire (SSA 2025–2034) fixe des jalons ambitieux conformes à l’Agenda national de transformation – Sénégal 2050, visant l’intensification des chaînes de valeur agricoles, l’accroissement de la résilience des territoires et la réduction de la dépendance aux importations.





L’annonce a été faite lors d’un atelier-bilan de la SSC 2025, organisé par la SAED en collaboration avec le CIRIZ, au cours duquel un contrat-programme a été signé entre le ministère et le comité interprofessionnel.





Selon Abou Sall, directeur du développement de la SAED, « pour cette SSC, 45 384 hectares ont été récoltés avec un rendement moyen de 6,71 tonnes à l’hectare, soit une production totale de 303 988 tonnes de paddy », soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année dernière.





Malgré ces avancées, le Sénégal continue d’importer en moyenne 1,3 million de tonnes de riz blanc par an, a rappelé le ministre, soulignant la nécessité d’un sursaut collectif pour réduire cette dépendance.





Pour sécuriser le marché local, l’État prévoit la mise en place d’un dispositif de triangulation des informations sur les importations et la production locale, en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et les importateurs concernés.





L’atelier a réuni le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le Directeur général de la SAED, Alassane Bâ, le président du CIRIZ, Ousseynou Ndiaye, ainsi que de nombreux producteurs de la vallée.





