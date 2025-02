Bientôt, l'audition de Farba NGOM devant les enquêteurs

05/02/2025 09:52

Aucun obstacle n'entrave désormais la procédure, puisque l'acte de levée de l'immunité parlementaire du mis en cause a été transmis hier, mardi, au Parquet judiciaire financier. Cette transmission constitue une étape cruciale dans la progression de l'enquête, rapprochant ainsi Farba Ngom d'une audition devant les enquêteurs.



Au cœur de cette affaire, un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révélant des mouvements financiers suspects liés à des activités de blanchiment de capitaux, estimés à plus de 125 milliards de francs CFA.



Bien que Farba Ngom soit l'une des figures centrales de cette affaire, il n'est pas le seul à faire l'objet de cette enquête judiciaire.



Selon L'Observateur, trois autres personnalités feraient également l'objet de poursuites judiciaires. Parmi elles, un homme d'affaires renommé et deux gérants de Sociétés civiles immobilières (SCI).



Ces derniers sont soupçonnés d'avoir participé à des transactions financières suspectes, pouvant impliquer des pratiques frauduleuses, notamment des détournements de fonds, des opérations de blanchiment et des flux financiers opaques.