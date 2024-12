Bien-être des adolescents : le Conseil du quartier de Diamaguène et l'association Taxawu Ndawyi se donnent la main.

28/12/2024 20:24

NDARINFO - Les locaux de la Maison du Quartier de Diamaguène ont abrité samedi la signature d'une convention de partenariat entre l'association Taxawu Ndawyi ngir Niogal Sen Éleeg et le Conseil de cette localité. Cette collaboration vise à mettre à disposition un espace dédié aux adolescents et jeunes, promouvant ainsi leur bien-être et leur épanouissement.