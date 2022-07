Bayern Munich : Sadio Mané élu Ballon d'Or africain

21/07/2022 21:54

Nouvelle recrue du Bayern Munich, l'ailier sénégalais a été une nouvelle fois élu Ballon d'Or africain, prix décerné par la CAF. En effet, lors de la cérémonie à Rabat au Maroc, l'ancien joueur de Liverpool, déjà lauréat en 2019, a remporté le prix devant son ancien coéquipier l'égyptien Mohamed Salah et le gardien de Chelsea Edouard Mendy. Le joueur de 30 ans a reçu le nombre maximum de votes, lui qui a remporté la CAN en début d'année, mais aussi contribué à la qualification de sa sélection pour la prochaine Coupe du Monde.





Pour rappel, les éditions 2020 et 2021 n'avaient pas eu lieu en raison de la crise sanitaire, le nom du lauréat 2022 était annoncé en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine.