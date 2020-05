Battaillon d'instruction de BANGO : L’Armée reporte ses recrutements à l’après-covid19

Depuis l’instauration de l’état d’urgence pour stopper la propagation du coronavirus, la plupart des audiences des cours et tribunaux sont suspendues. En même temps, presque tous les greffes du pays sont à l’arrêt. Conséquence collatérale de cette situation, les volontaires aux drapeaux 2020/2021 peinent à rassembler les trois pièces maîtresses à leur enrôlement dans l’Armée c’est-àdire la carte nationale d’identité, le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Contactée par « Le Témoin » quotidien, la Dirpa (Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées) révèle que l’incorporation du 2ème contingent de 2020 à Dakar-Bango est finalement reportée à une date ultérieure.