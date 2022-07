Bathily et l’hommage à Abdoulaye Ly : «Les vrais pionniers de l’indépendance sont oubliés»

13/07/2022 10:19

Neuf ans après sa disparition, la famille du Professeur Abdoulaye Ly a cédé à l’Ifan, sa bibliothèque et son fonds documentaire. La cérémonie organisée pour magnifier cet acte a été saisie par le Pr Abdoulaye Bathily pour dénoncer le peu de reconnaissance de la Nation sénégalaise pour les «vrais pionniers de l’indépendance» comme le Pr Abdoulaye Ly et le Président Mamadou Dia.